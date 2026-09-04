RT: с начала спецоперации СМИ-иноагенты получали средства от США и стран ЕС

С начала СВО СМИ-иноагенты получали средства в основном от США и ЕС RT: с начала спецоперации СМИ-иноагенты получали средства от США и стран ЕС

Москва4 сен Вести.С начала спецоперации в 2022 году издания-иноагенты, занимающие проукраинскую позицию, получили более 19 млн долларов грантами и пожертвованиями от нежелательных НКО и ряда олигархов в основном из стран Евросоюза и США. Об этом пишет RT.

Уточняется, что издания-иноагенты "Верстка"*, "Дождь"*, "Медуза"*, The Insider* и "Новая газета Европы" (признано нежелательным в России) имеют одинаковые источники финансирования и входят в неформальное объединение, сотрудничающее с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

У каждого СМИ-иноагента есть свой представитель в США, и контакты с ними постоянные заявил юрист Виталий Серуканов

Юрист подчеркнул, что основным грантовым пулом для этих СМИ стали Германия вместе с Великобританией, а также США. При этом "странами-ястребами", которые ведут психологическую войну против России, выступают ФРГ, Чехия с Польшей и Прибалтика.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами.