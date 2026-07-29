FT: разведданные США и Франции помогли Украине наносить удары по России

США и Франция помогали Украине нацеливаться на Россию FT: разведданные США и Франции помогли Украине наносить удары по России

Москва29 июл Вести.Разведывательные данные, предоставленные США и Францией, помогли Украине выявить позиции российских средств противовоздушной обороны и выбрать маршруты для беспилотников при ударах по территории РФ. Об этом пишет газета Financial Times.

По данным издания, американская и французская разведки, как утверждают украинские официальные лица, позволили составить карту расположения российских систем ПВО.

Представители украинских властей заявили, что разведданные, предоставленные США и Францией, помогли нанести на карту места дислокации российских средств ПВО и определить маршруты, позволяющие беспилотникам обходить их и достигать целей в глубине российской территории утверждают авторы текста

Кроме того, разведданные также использовались при выборе объектов для ударов. По словам бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка, они помогали операторам ударных беспилотников "понимать, куда именно нужно бить".

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский призвал президента США Дональда Трампа передать Украине 300 ракет Patriot на зимний период. По словам Зеленского, Трамп обещал ему помощь.