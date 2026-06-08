Москва8 июнВести.Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными блогерами, которые проживают за рубежом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структурах.
Согласно предварительной информации, за переговоры с оппозиционными блогерами отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Сообщили в российских силовых структурах. По их данным, на это было выделено более 100 миллионов гривен (боле 165 млн рублей или 2,2 млн долларов).
На Украине сообщают, что офис украинского президента пытается "перекупить" оппозиционных блогеров, проживающих за границейприводятся в материале слова представителя силовых структур РФ
Блогерам, как следует из сообщения, предлагается акцентировать внимание на критике отдельных политиков на Западе, а также представителей европейских стран и украинских бизнесменов.
Главная задача Банковой - добиться устойчивого информационного фона о предательстве украинского народа коллективным Западом, который отказался выполнять гарантии по поставкам вооружения и техники, что вынуждает Киев выходить на заключение мирного соглашения с Россиейобъяснил собеседник агентства
5 июня пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной.