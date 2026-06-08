РИА Новости: Украина пытается сотрудничать с оппозиционными блогерами за рубежом

На Украине хотят "перекупить" оппозиционных блогеров за рубежом РИА Новости: Украина пытается сотрудничать с оппозиционными блогерами за рубежом

Москва8 июн Вести.Офис главы киевского режима Владимира Зеленского пытается наладить сотрудничество с украинскими оппозиционными блогерами, которые проживают за рубежом. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структурах.

Согласно предварительной информации, за переговоры с оппозиционными блогерами отвечает советник офиса Зеленского Михаил Подоляк. Сообщили в российских силовых структурах. По их данным, на это было выделено более 100 миллионов гривен (боле 165 млн рублей или 2,2 млн долларов)​​​.

На Украине сообщают, что офис украинского президента пытается "перекупить" оппозиционных блогеров, проживающих за границей приводятся в материале слова представителя силовых структур РФ

Блогерам, как следует из сообщения, предлагается акцентировать внимание на критике отдельных политиков на Западе, а также представителей европейских стран и украинских бизнесменов.

Главная задача Банковой - добиться устойчивого информационного фона о предательстве украинского народа коллективным Западом, который отказался выполнять гарантии по поставкам вооружения и техники, что вынуждает Киев выходить на заключение мирного соглашения с Россией объяснил собеседник агентства

5 июня пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил о необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной.