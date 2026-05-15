Советник офиса Зеленского Подоляк: в коррупции на Украине виновата Россия Советник офиса Зеленского Подоляк обвинил Россию в коррупции на Украине

Москва15 мая Вести.Коррупция на Украине появилась якобы по вине России, заявил в эфире YouTube-канала Delfi советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

На Украине в последние месяцы бушует коррупционный скандал вокруг ряда приближенных к Зеленскому политиков и бизнесменов. В четверг под арест был отправлен бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

По словам советника офиса Зеленского, коррупция на Украине связана с тем, что в стране с 1991 года присутствовал российский бизнес, который якобы коррумпировал и "давил" на представителей элит.

На Украине в 1991 году не было введено правило "граница" — тотальная автономия бизнеса от Российской Федерации пояснил Подоляк

Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее отмечала, что дело Ермака является операцией по спасению остальных киевских коррупционеров и тех, кто стоит за ними на Западе.