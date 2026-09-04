RT: пять антироссийских СМИ получили $19 млн от Запада после начала СВО

Западные фонды выделили $19 млн на поддержку пяти антироссийских СМИ RT: пять антироссийских СМИ получили $19 млн от Запада после начала СВО

Москва4 сен Вести.Крупнейшие русскоязычные проукраинские издания увеличили объемы своего финансирования после начала СВО, получив $19 млн в виде грантов и дотаций от западных спонсоров. Об этом 4 сентября сообщил телеканал RT, проведший собственное расследование доходов "большой антироссийской пятерки". В нее входят "Верстка"*, The Insider*, "Новая газета Европа"**, "Медуза"* и "Дождь"*.

Как установил телеканал, основное финансирование эти медиа официально получают из США и Европы в форме грантов и пожертвований. Главными спонсорами выступают Европейский фонд за демократию (EED), Национальный фонд поддержки демократии (NED), а также связанные с ними европейские государственные программы.

Согласно официальным данным, "Верстка" с 2022 по 2025 год получила порядка $1,9 млн.

The Insider через EED в период с 2021 по 2025 год получил гранты на общую сумму €604,6 тыс. При этом издание продолжает терпеть убытки и целиком зависит от западных фондов.

"Новая газета Европа" стала лидером по объему спонсорских вливаний: с 2022 по 2024 год медиа получило почти €6,4 млн. Средства поступили из США и ЕС.

"Медуза" в 2021-2022 годах привлекла свыше €5,3 млн, однако впоследствии Запад утратил интерес к поддержке издания и оно стало глубоко убыточным.

"Дождь" получил около €1,1 млн только за первый год работы в Латвии в 2022 году. Впоследствии он финансировался преимущественно за счет нидерландских структур, а также грантов Еврокомиссии и EED.

* Физлица и организации, признанные иностранными агентами.

** Движения и организации, признанные нежелательными в России.