RT: ФБК получил $1 млн на организацию протестов перед выборами в ГД РФ RT: структуры, связанные с ФБК, получили $1 млн на подготовку протестных акций

Москва11 июн Вести.Как стало известно RT, в руководстве признанного экстремистским и запрещенного на территории России Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) разгорелся острый внутренний конфликт из-за крупного иностранного финансирования. По данным источника, знакомого с ситуацией, на счета организации через американское юридическое лицо поступило около $1 млн, предназначенных для организации протестных выступлений в преддверии выборов в Государственную думу, которые пройдут в сентябре 2026 года.

Источник RT раскрыл детали борьбы за влияние внутри структуры. По его словам, одна из руководителей фонда Мария Певчих (признана иноагентом в РФ) крайне недовольна действиями своей коллеги Юлии Навальной (признана иноагентом в РФ) и попытками последней контролировать организационные процессы. Конфликт обнажил вопрос о праве распоряжаться миллионным грантом.

Навальная активно усиливает свое влияние на нового директора ФБК Владислава Романцова (внесен в реестр террористов и экстремистов в РФ). Она добивается, чтобы руководитель принял ее позиции в фонде, а не сторону Леонида Волкова (признан иноагентом в РФ), который сейчас контролирует все финансовые потоки организации сообщил собеседник RT

Певчих и Волков, в свою очередь, стремятся не допустить Юлию Навальную к финансовым рычагам.

Примечательно, что поступившая сумма составляет примерно пятую часть годового бюджета ФБК, который в 2025 году, по открытым отчетам, достигал около $5,26 млн. Обострение борьбы произошло на фоне недавней смены руководства: пост директора занял Владислав Романцов после скандального ухода Ивана Жданова (признан иноагентом в РФ), который публично критиковал коллег за финансовую непрозрачность и отход от заявленных идеалов.