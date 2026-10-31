Москва31 октВести.Экономическое сотрудничество России и США восторжествует над неэффективными санкциями 46-го американского президента Джо Байдена.
Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.
Экономическое сотрудничество США и России возобладает на фоне провала неэффективных санкций Байденанаписал Дмитриев
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что призывы к введению антироссийских санкций распространяют глупые люди, а в РФ тем временем просто смеются над ограничениями. В своем новом указе Трамп отказался от ряда санкций в отношении российских чиновников, банков и организаций.
О неэффективности антироссийских санкций говорят и многие эксперты. Так, аналитик Ларс Берн заявил, что западные санкции против России в итоге оказали противоположный эффект и помогли развитию российских компаний.