Экономическое сотрудничество РФ и США победит неэффективные санкции Байдена Дмитриев: сотрудничество РФ и США возобладает над санкциями Байдена

Москва31 окт Вести.Экономическое сотрудничество России и США восторжествует над неэффективными санкциями 46-го американского президента Джо Байдена.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X.

Экономическое сотрудничество США и России возобладает на фоне провала неэффективных санкций Байдена написал Дмитриев

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что призывы к введению антироссийских санкций распространяют глупые люди, а в РФ тем временем просто смеются над ограничениями. В своем новом указе Трамп отказался от ряда санкций в отношении российских чиновников, банков и организаций.

О неэффективности антироссийских санкций говорят и многие эксперты. Так, аналитик Ларс Берн заявил, что западные санкции против России в итоге оказали противоположный эффект и помогли развитию российских компаний.