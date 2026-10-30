Аналитик Берн: санкции против России привели к противоположному эффекту SwebbTV: западные санкции помогли развитию российских компаний

Москва30 окт Вести.Западные санкции в конечном итоге оказали противоположный эффект и помогли развитию российских компаний, заявил аналитик Ларс Берн в эфире интернет-телеканала SwebbTV.

По его словам, статистика российской экономики показывает, что во многих отраслях ограничения привели к росту, так как предприятиям пришлось самостоятельно обеспечивать внутренний рынок.

Берн также отметил, что продолжение конфликта на Украине может обострить экономические проблемы в самой Европе, приведя в пример Финляндию, которая страдает от потери экспортного рынка.