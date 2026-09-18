Аналитик Берн: невероятные залежи нефти в РФ оставят Запад далеко позади Берн: найденные запасы нефти станут для России преимуществом против Запада

Москва18 сен Вести.Обнаруженные Россией неразработанные нефтяные месторождения в Северной Сибири, откуда сырье будет транспортироваться через Северный Ледовитый океан, придадут огромное значение судоходному маршруту к северу от России, об этом в эфире Swebb TV заявил аналитик, шведский инженер Ларс Берн.

Аналитик отметил, что Запад не сможет получить доступ к месторождению нефти.

По его словам, транспортировка нефти через Северный Ледовитый океан позволяет доставлять грузы в Азию, прежде всего в Китай и Индию, быстрее, чем через Суэцкий канал. Берн отметил, что это придаст огромное значение судоходному коридору вдоль северного побережья России, к которому у Запада не будет никакого доступа, и предположил, что там находятся просто "невероятные залежи".

Это гарантирует, что нефть продолжит оказывать значительное влияние на энергоснабжение в условиях колоссального экономического развития, которое сейчас происходит в Азии. Именно там сегодня происходит экономическое развитие мира. В то время как западный мир находится в состоянии перемен подчеркнул Берн

Он также указал, что в будущем у России и Китая не будет дефицита нефти, а их дальнейшее развитие обеспечено. Сам факт отсутствия у Запада доступа к этим запасам инженер назвал геополитически очень важным наблюдением.

Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что нефть с проекта "Восток Ойл" будет направляться как на западные рынки, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, проект открывает новые горизонты для российской нефтегазовой отрасли.