Эксперт рассказал, что будет с российской нефтью на мировом рынке Эксперт Митрахович: спрос на нефть из РФ зависит от ситуации на Ближнем Востоке

Москва10 сен Вести.Востребованность российской нефти на мировом рынке будет зависеть от ситуации на Ближнем Востоке, а также от того, насколько быстро страны будут тратить свои стратегические запасы. Об этом ИС "Вести" рассказал научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Россия - страна, которая является крупным экспортером нефти и поэтому зарабатывает вся российская экономика и, в частности, российский бюджет. Соответственно, когда цены на нефть растут, увеличиваются доходы российского бюджета… Если мы будем видеть тенденцию увеличения цен мировых на нефть, то это будет означать, что и российская нефть, даже с учетом дисконтов, будет все равно стоить больше. Более того, эти дисконты будут сокращаться по мере роста востребованности российской нефти как альтернативы с Ближним Востоком. Все будет зависеть от того, насколько, собственно, интенсивными будут боевые действия на Ближнем Востоке и насколько интенсивно будут тратиться запасы в тех странах, которые имели эти стратегические ресурсы сказал эксперт

Ранее он заявил, что рост цен на нефть продолжится в ближайшие несколько месяцев.