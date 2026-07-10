Экономист Мазурчук прогнозирует динамику спроса на нефть и газ к осени

Экономист: спрос на нефть и газ возобновится к осени Экономист Мазурчук прогнозирует динамику спроса на нефть и газ к осени

Москва10 июл Вести.Спрос на нефтепродукты и природный газ будет повышаться к осени, заявил ИС "Вести" доцент кафедры отраслевых рынков Факультета экономики и бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Тимофей Мазурчук.

Сделанные стратегические запасы странами весной в период паники потихоньку будут заканчиваться и спрос возобновится. Уже осенью многие страны будут готовиться к зимнему сезону, соответственно, будет повышаться спрос на нефтяные ресурсы, на природный газ. И цена к зиме, возможно, даже немножко подрастет сказал он

Ранее российские эксперты отмечали, что очередная приостановка судоходства в Ормузском проливе не вызвала шокового эффекта. При этом, указывают аналитики, возобновление ударов в ближневосточном регионе лишает рынок шансов восстановить добычу нефти до уровня февраля 2026 года в пиковый сезон спроса.