Новак: нефть с проекта "Восток Ойл" будет поставляться и на Запад, и в Азию

Новак раскрыл географию поставок с "Восток Ойла" Новак: нефть с проекта "Восток Ойл" будет поставляться и на Запад, и в Азию

Москва5 сен Вести.Вице-премьер Александр Новак заявил, что нефть с проекта "Восток Ойл" будет направляться как на западные рынки, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. По его словам, проект открывает новые горизонты для российской нефтегазовой отрасли.

Выступая на церемонии ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода "Восток Ойл", Новак назвал его самым масштабным проектом в отрасли за последние годы.

И он важен как для экономики в целом, и для топливно-энергетического комплекса, и с точки зрения безопасности, энергетической безопасности нашей страны, новых маршрутов использования и развития Северного морского пути и прямых поставок непосредственно с месторождения через нефтепровод, через порт Бухта Север для прямых потребителей, как в западном направлении, так и для Азиатско-Тихоокеанского региона подчеркнул вице-премьер

Он также отметил, что "Восток Ойл" обеспечит энергетическую безопасность страны и создаст новые логистические маршруты, минуя традиционные транспортные коридоры. Ранее президент России Владимир Путин дал старт отгрузке первой нефти по новому нефтепроводу протяженностью 790 км, который соединяет месторождения Ванкорское и Паяха с портом Бухта Север на берегу Северного Ледовитого океана. Проект позволит нарастить грузопоток по Северному морскому пути и укрепить позиции России на глобальном энергетическом рынке. Ввод первой очереди терминала мощностью 30 млн тонн в год запланирован на вторую половину 2027 года.