Москва5 сен Вести.Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию магистрального нефтепровода проекта "Восток Ойл" на полуострове Таймыр. Глава государства дал старт отгрузке первой нефти в арктический танкер "Валентин Пикуль" у нового терминала порта Бухта Север на берегу Северного Ледовитого океана.

На одном из крупнейших арктических проектов "Восток Ойл" в Красноярском крае открыт магистральный нефтепровод. Первая нефть по нему пошла к Северному Ледовитому океану, к новому терминалу порта Бухта Север для загрузки в танкер заявил президент

Он также поздравил всех участников проекта, отметив "очень важный шаг в реализации проекта "Восток Ойл".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая с Таймыра, доложил президенту о параметрах проекта. Нефтепровод протяженностью 790 км соединяет месторождения Ванкорское и Паяха с портом Бухта Север.

Его проектная мощность составляет 100 млн тонн нефти в год, большая часть нефтепровода — 414 км — выполнена в двухниточном исполнении, выполнен переход под руслом реки Енисей протяженностью 6 км на глубине около 50 метров сообщил Сечин

Он также отметил, что для круглогодичной работы порта построена специальная защитная дамба.

Производительность первой очереди терминала — 30 млн тонн нефти в год, а после полного ввода она значительно вырастет. К 2030 году поставки по проекту планируется увеличить до 50 млн тонн, а в перспективе — до 100 млн тонн в год. Общий объем инвестиций по интегральному проекту достиг 4 трлн рублей, при этом каждый вложенный рубль дает мультипликативный эффект в 9 рублей. На объектах проекта задействовано свыше 50 тысяч человек и более 16 тысяч единиц техники.

В завершение церемонии президент обратился к строителям и нефтяникам, поздравив их с приближающимся профессиональным праздником — Днем работника нефтяной и газовой промышленности.

Нефтегазовый комплекс — одна из ключевых отраслей экономики нашей страны. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала России, в развитии регионов и повышении качества жизни людей сказал Путин

29 августа "Роснефть" сообщила о начале заполнения нефтью системы "Восток ойла".