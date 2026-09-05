Москва5 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин назвал нефтегазовый комплекс одной из ключевых отраслей российской экономики. Об этом он заявил в ходе видеоконференции по случаю запуска проекта "Восток Ойл".

Нефтегазовый комплекс – одна из ключевых отраслей экономики нашей страны​​​. Он играет важную роль в укреплении энергетического, индустриального, экспортного потенциала России, в развитии регионов и повышении качества жизни людей сказал глава государства

29 августа "Роснефть" объявила о начале заполнения нефтью системы "Восток Ойл" – крупнейшего в современной мировой нефтегазовой отрасли проекта по добыче углеводородов.

5 сентября Путин по видеосвязи участвовал в церемонии запуска "Восток Ойл" на полуострове Таймыр. Президент дал старт отгрузке первой нефти в арктический танкер "Валентин Пикуль" на новом терминале порта Бухта Север, расположенного на берегу Северного Ледовитого океана.