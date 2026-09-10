На Западе признали, что изолировать Россию с помощью санкций не удалось Foreign Affairs: Западу не удалось изолировать Россию санкциями

Москва10 сен Вести.Беспрецедентный набор санкций против России не привел к экономическому коллапсу страны. Западу не удалось изолировать Москву. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

В публикации отмечается, что Россия продолжает оставаться крупным игроком на мировой арене, а также успешно продвигает такие объединения, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Беспрецедентный по масштабам поток западных санкций не смог вызвать экономического коллапса, который предсказывали их авторы, или подорвать политическую или социальную стабильность​​​. Попытки изолировать Москву также потерпели неудачу говорится в тексте

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что ряд американских ведомств продолжают вводить санкции против Москвы, однако в ходе переговоров между странами уже транслируется другое настроение. Он указал, что некоторые ограничения продлеваются со времен президентства в США Джо Байдена.