Москва10 сенВести.Беспрецедентный набор санкций против России не привел к экономическому коллапсу страны. Западу не удалось изолировать Москву. Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.
В публикации отмечается, что Россия продолжает оставаться крупным игроком на мировой арене, а также успешно продвигает такие объединения, как БРИКС и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Беспрецедентный по масштабам поток западных санкций не смог вызвать экономического коллапса, который предсказывали их авторы, или подорвать политическую или социальную стабильность. Попытки изолировать Москву также потерпели неудачуговорится в тексте
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что ряд американских ведомств продолжают вводить санкции против Москвы, однако в ходе переговоров между странами уже транслируется другое настроение. Он указал, что некоторые ограничения продлеваются со времен президентства в США Джо Байдена.