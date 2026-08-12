Москва12 авг Вести.Россия всегда находит выход из всех ситуаций, и европейцы не получают того эффекта, который хотят от своих санкций. Об этом ИС "Вести" заявил политтехнолог, руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко.

Русская смекалка в очередной раз победила санкционное европейское давление, и это, на самом деле, хороший показатель того, что европейские санкции не работают. Будь то экономическое давление, будь то давление на отдельных граждан России, мы всегда находим выход из всех этих ситуаций, они не получают того эффекта, который хотят от своих санкций. Так будет и дальше. Они зря связались с русскими. Мы обязательно победим и ментально, и в любой другой войне, и нас не удастся обмануть или нагнуть. Все равно победа будет за русскими сказал он

Ранее сообщалось, что вслед за Евросоюзом швейцарские власти расширили список антироссийских санкций, добавив 45 организаций и 9 физических лиц.