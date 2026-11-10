Кортеж фон дер Ляйен закидали яйцами в Варне Протестующие в Болгарии закидали яйцами кортеж главы Еврокомиссии

Москва10 ноя Вести.Протестующие в болгарском городе Варна закидали яйцами и овощами кортеж главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом сообщило Болгарское национальное телевидение.

Инцидент произошел у здания Высшего военно-морского училища имени Николая Вапцарова, где прошла акция протеста против визита фон дер Ляйен.

Пикет организовали сторонники политической партии "Возрождение". В нем приняли участие несколько десятков человек. Акция проходила под лозунгом, что Варна хочет мира, а не войны.

Участники протеста выступали против попыток втянуть Болгарию в военный конфликт и требовали, чтобы председатель Еврокомиссии покинула страну. В сторону ее кортежа протестующие бросали овощи, фрукты и куриные яйца.

Во время визита в Варну фон дер Ляйен обсудила с премьер-министром Руменом Радевым вопросы обеспечения безопасности в Черноморском регионе.

Ранее депутат Европарламента Любош Блаха на митинге в словацком городе Кошице назвал безумием стремление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен усилить антироссийские санкции.