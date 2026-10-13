Politico: фон дер Ляйен возмутил наплыв блогеров на ее выступление в ЕП

"Слишком много блогеров": фон дер Ляйен раскритиковала работу своей пресс-службы Politico: фон дер Ляйен возмутил наплыв блогеров на ее выступление в ЕП

Москва13 окт Вести.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осталась крайне недовольна тем, что на ее ежегодном выступлении в Европарламенте в Страсбурге присутствовали порядка 70 блогеров. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в институтах ЕС.

Она была очень недовольна приводит издание слова одного из европейских чиновников, знакомых с ситуацией

По информации Politico, руководитель службы социальных сетей в кабинете фон дер Ляйен Софи Дюпен де Сен-Сир на закрытом совещании подвергла критике сотрудников коммуникационного подразделения Еврокомиссии за то, что блогеров пригласили слишком много. Как отмечают источники, их присутствие отвлекало главу ЕК, и у нее не осталось времени поговорить со всеми участниками.

Кроме того, один из европейских чиновников усомнился в том, стоит ли вообще звать на подобные мероприятия блогеров, специализирующихся на тематике ЕС, "поскольку их аудитория и без того преимущественно поддерживает Брюссель".

Ранее сообщалось, что лидеры Германии, Италии и Бельгии направили главе Европейского совета Антониу Коште письмо с предложением создать в Евросоюзе "механизм стоп-крана" для действий европейских норм и решений Еврокомиссии.