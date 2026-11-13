Журналист Боуз высмеял слова фон дер Ляйен об участии Европы в переговорах в ОАЭ

Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали за слова о роли Европы в переговорах в ОАЭ Журналист Боуз высмеял слова фон дер Ляйен об участии Европы в переговорах в ОАЭ

Москва13 ноя Вести.Главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен раскритиковали после ее заявлений о том, что Европа якобы была представлена на переговорах в ОАЭ.

Ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал эти слова в соцсети Х.

Кто-то забыл сказать ей, что им нельзя было проходить дальше бара в вестибюле, и они подслушивали за дверью, как стажеры. Женщина совершенно оторвана от реальности написал он

В среду в Абу-Даби завершились консультации представителей России, США и Украины. Глава делегации Владимир Мединский заявил, что стороны смогли приблизиться к миру, но сейчас многое зависит от всех участников процесса.

Во время пресс-подхода в Дублине спецпосланник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил журналистам, что достичь урегулирования конфликта на Украине без участия в переговорах европейских союзников США - невозможно.