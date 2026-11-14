Москва14 нояВести.Главу европейской дипломатии Каю Каллас никто не будет воспринимать всерьез, даже если ей удастся оказаться за столом переговоров по Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
Главная по глупости в ЕС Каллас надеется, что Европа будет "не просто присутствовать за столом переговоров по Украине, но и сможет повлиять на их исход"... Если там будет Каллас, их даже всерьез воспринимать не станут - не говоря уже о том, чтобы на что-то повлиятьнаписал он
В среду в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны смогли приблизиться к миру, однако сейчас многое зависит от всех участников процесса.
По его утверждению, ключевое внимание участники уделили формированию новой системы безопасности в Европе по окончании украинского конфликта.
Мединский добавил, что подключение стран Европы к мирным переговорам по украинскому урегулированию станет возможным, как только у них проснется совесть.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял претензии Каллас на участие в переговорах с Россией.
Также глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС хотят, чтобы европейская сторона на экспертных переговорах по Украине была представлена институтами Евросоюза и пятью странами из "коалиции желающих".