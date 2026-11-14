"Главная по глупости в ЕС": Боуз раскритиковал претензии Каллас Журналист Боуз: Каллас за столом переговоров никто не воспримет всерьез

Москва14 ноя Вести.Главу европейской дипломатии Каю Каллас никто не будет воспринимать всерьез, даже если ей удастся оказаться за столом переговоров по Украине, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.

Главная по глупости в ЕС Каллас надеется, что Европа будет "не просто присутствовать за столом переговоров по Украине, но и сможет повлиять на их исход"... Если там будет Каллас, их даже всерьез воспринимать не станут - не говоря уже о том, чтобы на что-то повлиять написал он

В среду в Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры представителей России, США и Украины. Глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что стороны смогли приблизиться к миру, однако сейчас многое зависит от всех участников процесса.

По его утверждению, ключевое внимание участники уделили формированию новой системы безопасности в Европе по окончании украинского конфликта.

Мединский добавил, что подключение стран Европы к мирным переговорам по украинскому урегулированию станет возможным, как только у них проснется совесть.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высмеял претензии Каллас на участие в переговорах с Россией.

Также глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что лидеры ЕС хотят, чтобы европейская сторона на экспертных переговорах по Украине была представлена институтами Евросоюза и пятью странами из "коалиции желающих".