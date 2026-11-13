Медведев: ЕС пока не приглашали на переговоры между Россией и Украиной

Медведев высмеял претензии Каллас на участие в переговорах с РФ Медведев: ЕС пока не приглашали на переговоры между Россией и Украиной

Москва13 ноя Вести.Евросоюз пока не приглашали к участию в переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о ее готовности представлять ЕС в диалоге с Москвой.

Ранее Каллас сослалась на высказывание, которое приписывают бывшему главе МИД СССР Андрею Громыко, согласно которому, если изначально выдвигать максимальные требования и ультиматумы, затем можно добиться уступок от оппонента. Однако эта фраза не подтверждена как точная цитата Громыко. Скорее речь идет о пересказе так называемой "ловушки Громыко", описанной в западных учебных материалах. Помимо этого Каллас заявила, что должна представлять ЕС, но Россия якобы не хочет видеть ее в этой роли.

Медведев в ответ резко высказался о Каллас, заявив, что ее не хотят видеть не из-за жесткой переговорной позиции, а по другой причине.

Ее (Каллас - Прим. ред.) вообще никто не хочет, но не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что она просто глупая. И вообще ЕС никто пока на переговоры не звал написал Медведев на своей странице в MAX

На саммите европейских лидеров в Дублине Каллас заявила, что имеет полномочия представлять Евросоюз на международных переговорах, поскольку ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности согласовали еще летом 2024 года.