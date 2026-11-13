Каллас сослалась на "правила Громыко" в споре о переговорах с Россией

Каллас попыталась процитировать Громыко в своем заявлении о переговорах с РФ Каллас сослалась на "правила Громыко" в споре о переговорах с Россией

Москва13 ноя Вести.Глава европейской дипломатии Кая Каллас попыталась обосновать свое право представлять ЕС на переговорах с Россией, вспомнив приписываемые главе внешнеполитического ведомства СССР Андрею Громыко правила ведения переговоров, а также заявила, что Москва якобы не хочет иметь с ней дело из-за ее жесткой позиции.

Такое заявление Каллас сделала на саммите европейских лидеров в Дублине. Она напомнила, что лидеры Европы еще летом 2024 года согласовали ее кандидатуру на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Это решение, по мнению Каллас, дает ей необходимые полномочия для участия в международных переговорах.

Отвечая на вопрос о возможном отказе РФ вести с ней переговоры, Каллас призвала страны Европы не позволять Москве влиять на выбор представителя Европейского союза. Российская сторона, как предположила Каллас, не заинтересована в контактах с ней, поскольку считает ее слишком сильным переговорщиком.

Каллас решила подтвердить свою позицию словами, которые приписала Громыко. По ее версии, РФ якобы использует тактику максимальных требований, угроз и ультиматумов, рассчитывая впоследствии получить уступки от стран Запада.

Как говорил министр [иностранных дел СССР Андрей] Громыко, сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было сказала глава евродипломатии

Однако эта формулировка не является подтвержденной дословной цитатой советского министра. Она представляет собой пересказ так называемой "ловушки Громыко" — переговорной тактики, которая описывается в западных учебных материалах.