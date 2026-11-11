Москва11 нояВести.Главе евродипломатии Кае Каллас нужно уйти в отставку после ее заявления, что Евросоюз не должен учитывать российские требования по безопасности, рассказал "Газете.Ru" чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов.
Ранее Каллас призвала ЕС не учитывать опасения России за свою безопасность.
Каллас наговорила на свою отставку давно, по-моему, с первого или второго дня пребывания в офисе. Она глупая и никчемная женщина, абсолютно никчемная с точки зрения профессионализмасказал Долгов
Он отметил, что Россия готова выстраивать с Европой взаимовыгодные, нормальные отношения, но вместо этого Брюссель навязывает "тупую русофобию".
Проблема вся в том, что такие, как Каллас, сегодня правят бал в Евросоюзеподчеркнул он
Ранее Каллас заявила, что Россия через переговоры в Абу-Даби добивается снятия санкций.