Эксперт Панкратов: реакция Каллас на замечание в Канаде – признак неуверенности

Эксперт оценил поведение Каллас на публичной дискуссии в Монреале Эксперт Панкратов: реакция Каллас на замечание в Канаде – признак неуверенности

Москва31 окт Вести.Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас могла урегулировать неловкую ситуацию в Канаде одной невозмутимой репликой, но вместо этого показала себя неуверенным главой евродипломатии.

Такое мнение в разговоре с газетой "Аргументы и Факты" выразил профайлер и политолог Руслан Панкратов.

29 октября на публичном мероприятии в Монреале Каллас не хотела завершать дискуссию с главой МИД Канады Анитой Ананд, хотя модератор — политолог Фредерик Меран давал понять, что обсуждение следует заканчивать.

Приблизительно через 40 минут после начала разговора Меран напомнил дипломатам, что через пять минут им необходимо уходить. В ответ Каллас отреагировала удивленным взглядом и начала возражать.

Комментируя ситуацию, Панкратов, отметил, что для руководителя европейской дипломатии важно уметь делать паузу, адекватно считывать обстановку и не давать техническим заминкам стать предметом публичного спора.

Эксперт сделал вывод, что Каллас не смогла справиться с некритичной организационной неувязкой, и это повлияло на восприятие ее выступления.

Если... возникает сцена, в которой ведущий пытается закончить встречу, гостья возражает, а другая участница объясняет ситуацию с таймером, — это уже не образ уверенного руководителя дипломатии отметил профайлер

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал "глупые и ничем не обоснованные заявления" Каллас о "российской угрозе" манипуляцией общественным сознанием.