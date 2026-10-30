Каллас отказалась уйти с мероприятия в Монреале после намека модератора СМИ: Каллас отказалась уйти с дискуссии в Монреале после намека модератора

Москва30 окт Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась уйти с мероприятия в Монреале (Канада) после намека модератора, сообщает РИА Новости.

Случай произошел на мероприятии, в котором приняли участие Каллас и глава МИД Канады Анита Ананд. Каллас находится в Канаде в рамках саммита Брюсселя и Оттавы.

Анита Ананд, Кая Каллас! Для меня большая честь иметь возможность слушать вас, потому что у нас уже возникает ощущение, будто мы присутствуем на двусторонней встрече в рамках саммита Канады и ЕС и слушаем очень содержательную и глубокую беседу о внешней политике. У меня на карточках записано еще столько вопросов, но я не буду эгоистом и не стану их задавать, потому что знаю, что у вас очень плотный график, и вам нужно уходить уже через пять минут заявил модерировавший беседу политолог Фредерик Меран по прошествии 40 минут разговора

Однако Каллас вскинула брови и с удивлением произнесла: "Нет!". Затем под смех присутствующих в зале модератор задал более строгие временные рамки.

Мне говорят, что вам нужно уйти сейчас заявил Меран, акцентировав внимание на последних четырех словах

Лицо Каллас стало еще более удивленным, после чего она повернулась к такой же сбитой с толку Ананд. При этом канадский министр быстро спасла положение, обратив внимание на время. Она подчеркнула, что у Каллас в запасе остается еще 20 минут.

Между тем Каллас не пригласили на диалог по Украине после телефонного разговора президента России Владимира Путина с финским коллегой Александром Стуббом и премьером Норвегии Йонасом Гаром Стере.

При этом британский военный эксперт Александр Меркурис считает, что, резко критикуя предложения США по урегулированию украинского конфликта, Каллас фактически ратует за уничтожение Украины, в результате чего Запад окажется в проигрыше.