Каллас перепутала Монако и Марокко Каллас перепутала Монако и Марокко в ООН

Москва23 сен Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас перепутала Монако и Марокко, когда перечисляла страны, поддержавшие заявление по Украине, перед заседанием Совбеза ООН.

Каллас называла страны, поддержавшие антироссийское заявление, но вместо Монако попыталась назвать Марокко. Политик поправила себя и озвучила весь список, передает РИА Новости.

Ранее Каллас неоднократно публично допускала ошибки и неточности. Так, в начале этого года в соцсетях она перепутала главу комитета бундестага по внешней политике Армина Лашета с руководителем министерства обороны Германии Борисом Писториусом. В прошлом году Каллас перепутала ветви власти ЕС и сослалась при этом на усталость.

Заявление с критикой России было озвучено Каллас и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой перед началом заседания Совета Безопасности ООН. К заявлению присоединились Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Великобритания, однако США отказались его поддерживать.