США не поддержали антироссийское заявление по Украине в ООН США отвергли антироссийское заявление по Украине

Москва23 сен Вести.США не присоединились к заявлению с критикой России, которое Украина озвучила перед началом заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.

Документ зачитали глава дипломатии ЕС Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. К заявлению присоединились Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Великобритания.

При этом среди стран, поддержавших заявление, не оказалось ни одного государства Африки или Южной Америки.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 8 сентября. С 22 по 29 сентября проходит неделя высокого уровня.