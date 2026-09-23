Москва23 сенВести.США не присоединились к заявлению с критикой России, которое Украина озвучила перед началом заседания Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает ТАСС.
Документ зачитали глава дипломатии ЕС Кая Каллас и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. К заявлению присоединились Австрия, Канада, Эстония, Франция, Словакия, Швейцария, Италия и Великобритания.
При этом среди стран, поддержавших заявление, не оказалось ни одного государства Африки или Южной Америки.
81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась 8 сентября. С 22 по 29 сентября проходит неделя высокого уровня.