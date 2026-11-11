Каллас заявила, что Россия добивается снятия санкций через переговоры в Абу-Даби Каллас: РФ хочет отмены санкций с помощью переговоров в Абу-Даби

Москва11 ноя Вести.Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Россия на трехсторонних переговорах в Абу-Даби по урегулированию конфликта на Украине стремится добиться отмены санкций. Об этом сообщает France 24.

То, чего Россия хочет добиться в ходе этих переговоров, - это отмена санкций и разблокировка замороженных активов. Это решения, которые должны приниматься в Европе. Никто, кроме Европы, не может принимать такие решения сказала она

Глава евродипломатии также отметила, что Россия, по ее мнению, не хочет вести диалог с Европой, поскольку ей проще обсуждать эти вопросы с США.

Переговоры по украинскому урегулированию с участием представителей России, Украины и США прошли 10–11 ноября в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что президент РФ Владимир Путин при необходимости может провести очную встречу с российской делегацией, участвовавшей в переговорах в Абу-Даби. При этом, по словам Пескова, глава государства в любом случае получит полный доклад по итогам переговоров.