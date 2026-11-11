Умеров: Украина встретится с европейской делегацией после переговоров с Россией

Украинская делегация встретится с европейцами после переговоров с РФ в Абу-Даби Умеров: Украина встретится с европейской делегацией после переговоров с Россией

Москва11 ноя Вести.Переговорная группа с Украины намерена встретиться с европейской делегацией после трехстороннего диалога с представителями России и США. Об этом завил руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, который возглавляет делегацию.

Начинаем второй переговорный день. Изначально трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами написал он в своем Telegram-канале

В Абу-Даби стартовал второй день трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной. Как ожидается, помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский сделает заявление по итогам встречи в 13.00 по московскому времени.