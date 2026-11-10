Умеров: в Абу-Даби делегация Украины работает по задачам, поставленным Зеленским

Умеров: делегация Украины работает в Абу-Даби по поставленным Зеленским задачам Умеров: в Абу-Даби делегация Украины работает по задачам, поставленным Зеленским

Москва10 ноя Вести.Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби работает по определенным главой киевского режима Владимиром Зеленским задачам. Об этом сообщил руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров, возглавляющий делегацию.

В своем Telegram-канале он сообщил о старте переговоров и отметил, что в текущей повестке – ключевые вопросы прекращения боевых действий.

До переговоров с РФ и США украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии. К той встрече также присоединились представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.