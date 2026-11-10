Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины начались со слов главы МИД ОАЭ

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались со слов представителя ОАЭ Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины начались со слов главы МИД ОАЭ

Москва10 ноя Вести.Трехсторонние переговоры в Абу-Даби начались со слов министра иностранных дел ОАЭ шейха Абдаллы бен Заид Аль Нахайяна, он выступил на английском языке.

Встреча проходит в закрытом для прессы формате. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Ранее источник в переговорной группе сообщил, что переговоры будут направлены на обсуждение аспектов формирования новой системы континентальной безопасности, украинское урегулирование станет одним из пунктов дискуссии.