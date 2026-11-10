Москва10 нояВести.Представители России и Украины вели трехсторонние переговоры урегулированию в столице ОАЭ на русском языке, сообщил источник ИС "Вести", близкий к переговорной делегации
Украина и Россия общаются на переговорах по-русскизаявил собеседник "Вестей"
Он не исключил вероятности того, что двусторонний диалог продолжится на следующий день.
Другие подробности обсуждаемой повестки не приводятся.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. До переговоров с РФ и США украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.