Делегации России и Украины ведут переговоры в ОАЭ на русском языке

Стало известно, на каком языке ведут переговоры делегации России и Украины Делегации России и Украины ведут переговоры в ОАЭ на русском языке

Москва10 ноя Вести.Представители России и Украины вели трехсторонние переговоры урегулированию в столице ОАЭ на русском языке, сообщил источник ИС "Вести", близкий к переговорной делегации

Украина и Россия общаются на переговорах по-русски заявил собеседник "Вестей"

Он не исключил вероятности того, что двусторонний диалог продолжится на следующий день.

Другие подробности обсуждаемой повестки не приводятся.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. До переговоров с РФ и США украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.