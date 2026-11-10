Источник "Вестей": переговоры по Украине в Абу-Даби продолжились после перерыва

Источник ИС "Вести": переговоры в Абу-Даби возобновились после перерыва Источник "Вестей": переговоры по Украине в Абу-Даби продолжились после перерыва

Москва10 ноя Вести.Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в столице ОАЭ возобновились после небольшого перерыва, сообщил источник ИС "Вести".

После почти двухчасовой встречи представители России, США и Украины объявили о перерыве, который продлился около 40 минут.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация на встрече в Абу-Даби будет самостоятельно принимать решение о докладе президенту страны Владимиру Путину в зависимости о того, как будут идти переговоры.