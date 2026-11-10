Москва10 нояВести.Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в столице ОАЭ возобновились после небольшого перерыва, сообщил источник ИС "Вести".
После почти двухчасовой встречи представители России, США и Украины объявили о перерыве, который продлился около 40 минут.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация на встрече в Абу-Даби будет самостоятельно принимать решение о докладе президенту страны Владимиру Путину в зависимости о того, как будут идти переговоры.