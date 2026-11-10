Москва10 нояВести.Российская делегация на встрече в Абу-Даби будет самостоятельно принимать решение о докладе президенту страны Владимиру Путину в зависимости о того, как будут идти переговоры.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Трехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины и США стартовали в столице ОАЭ во вторник, 10 ноября. Делегацию России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский.
Делегация будет принимать решение в зависимости от того, как будут идти переговорысказал Песков журналистам
Ранее источник в переговорной группе сообщил ИС "Вести", что на переговорах в Абу-Даби стороны должны обсудить ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов дискуссии.