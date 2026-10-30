Песков: Алешки – отдельная ситуация, проецировать на переговоры в целом сложно

Кремль: Алешки – отдельная ситуация, проецировать на переговоры в целом сложно Песков: Алешки – отдельная ситуация, проецировать на переговоры в целом сложно

Москва30 окт Вести.Проецировать опыт сотрудничества с властями Украины в ходе гуманитарной операции в Алешках на весь процесс урегулирования конфликта сложно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ИС "Вести" Ольге Матвеевой.

Это отдельно взятая ситуация, которую пока сложно проецировать на весь процесс урегулирования сказал представитель Кремля

Утром 29 октября уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова вылетела на гуманитарную миссию в Алешки Херсонской области вместе с иностранными журналистами. Чтобы подготовить операцию, российские военные с 04.00 27 октября прекратили огонь на херсонском направлении.

Вечером 29 октября Лантратова сообщила о завершении разминирования маршрутов для прохода гуманитарного конвоя к центральной районной больнице Алешек. 30 октября автор ИС "Вести" Евгений Попов проинформировал, что главный день гуманитарной миссии начался в 3.30 утра.

По словам Лантратовой, гуманитарная миссия проводится по договоренностям с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом, который вместе с делегацией прибыл в Алешки.

25 октября президент США Дональд Трамп анонсировал скорое начало трехсторонних переговоров США, России и Украины. Ожидается, что встреча на уровне рабочих групп пройдет в Абу-Даби. Однако конкретная дата переговоров пока не определена, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.