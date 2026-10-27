ВС РФ прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины Минобороны РФ: режим тишины на херсонском направлении официально вступил в силу

Москва27 окт Вести.Вооруженные силы России с четырех утра по московскому времени прекратили огонь на херсонском направлении и ввели режим тишины, чтобы подготовить гуманитарную операцию у Алешек. Об этом сообщили в Минобороны России.

В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами Российской Федерации прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года следует из сообщения

О том, что на одном из направлений будет применен режим тишины, ранее сообщил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны Валерий Герасимов. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал гуманитарную обстановку в этом населенном пункте – критической. Из-за обстрелов и беспилотных атак со стороны Киева, туда невозможно подвезти ни продукты, ни медикаменты. По мнению Пескова, прекращение огня может стать прецедентом для проведения миссий на других участках.