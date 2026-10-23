Москва23 октВести.Украина будет соблюдать режим прекращения огня в районе Алешек на херсонском направлении. Об этом заявил Генштаб ВСУ.
Режим вводится для проведения гуманитарной операции.
Украина вводит режим прекращения огня в определенном районе с 03.00 27 октября по киевскому времени (с 4.00 мск – Прим. ред.)говорится в сообщении
Ранее о "режиме тишины" сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на гуманитарную операцию уйдет несколько дней.