Москва10 ноя Вести.Участники трехсторонних переговоров по Украине в столице ОАЭ объявили перерыв, сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Переговоры продолжаются, хотя технически можно сказать, что сделан перерыв, буквально семь минут назад делегации его объявили, неизвестно по чьей инициативе и для чего он будет использоваться отметил журналист

Переговоры между представителями России, США и Украины в Абу-Даби длятся почти два часа. Ранее источник ИС "Вести" сообщал, что участники обсудят ключевые аспекты формирования новой системы континентальной безопасности. Украинское урегулирование при этом будет лишь одним из пунктов дискуссии.