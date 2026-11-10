Килинкаров: делегации РФ и Украины демонстрируют разные подходы к переговорам

Килинкаров обратил внимание на различие подходов России и Украины к переговорам Килинкаров: делегации РФ и Украины демонстрируют разные подходы к переговорам

Москва10 ноя Вести.Российские и украинские представители демонстрируют разные подходы к переговорному процессу в Абу-Даби, рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".

Украинская сторона поехала на переговоры как продолжение того переговорного процесса, который касается исключительно Украины и урегулирования этого конфликта. Российская сторона поехала с намерениями начать диалог по архитектуре безопасности отметил экс-нардеп

Ранее в столице ОАЭ после 40-минутного перерыва возобновились переговоры представителей России, США и Украины. Первая часть встречи длилась почти два часа.