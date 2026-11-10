Москва10 нояВести.Российские и украинские представители демонстрируют разные подходы к переговорному процессу в Абу-Даби, рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров в интервью ИС "Вести".
Украинская сторона поехала на переговоры как продолжение того переговорного процесса, который касается исключительно Украины и урегулирования этого конфликта. Российская сторона поехала с намерениями начать диалог по архитектуре безопасностиотметил экс-нардеп
Ранее в столице ОАЭ после 40-минутного перерыва возобновились переговоры представителей России, США и Украины. Первая часть встречи длилась почти два часа.