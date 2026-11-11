Кнайсль: время участия Европы в переговорах по Украине еще не пришло

"Время еще не пришло": Кнайсль об участии ЕС в переговорах по Украине Кнайсль: время участия Европы в переговорах по Украине еще не пришло

Москва11 ноя Вести.Встречи в Абу-Даби (ОАЭ) проходят именно в трехстороннем формате Россия-США-Украина, а время для участия представителей Европы в переговорах пока не пришло, заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

Кнайсль ничего не известно о якобы попытках США оказать на Россию давление с целью допустить европейцев за стол переговоров в ОАЭ.

Но я думаю, что для этого [участия представителей ЕС в переговорах] еще не пришло время приводит ТАСС слова Кнайсль

По ее мнению, встречи "европейских чиновников в кафетерии" не играют роли в переговорах.

Роль Европы [на переговорах в Абу-Даби] сводится к нулю, потому что, как уже сказано, переговоры идут в трехстороннем формате, а это значит, что участвуют три стороны заключила Кнайсль

Делегации России, США и Украины завершили 10 ноября первый день переговоров в Абу-Даби. Встреча продолжалась 4,5 часов.