Эксперт Карпович отметил отсутствие у Европы идей о безопасности на континенте Карпович: Европа пока не участвует в разработке основ безопасности на континенте

Москва10 ноя Вести.Европа пока не принимает активного участия в разработке новой архитектуры коллективной безопасности на континенте, обсуждаемой на трехсторонних переговорах в Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом заявил в интервью ИС "Вести" заведующий кафедрой государственного управления Дипломатической академии МГИМО МИД России, член-корреспондент Российской академии образования (РАО) Олег Карпович.

В трехсторонних переговорах в ОАЭ участвуют спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. По мнению Карповича, пока что все идеи об основах коллективной безопасности в Европе исходят от США.

На мой взгляд, сейчас все идеи вокруг коллективной безопасности в Европе все-таки генерировались на уровне администрации Дональда Трампа, и активное участие в этом принимают и [Стивен] Уиткофф, и [Джаред] Кушнер. На мой взгляд, сейчас все-таки европейцы, которые приехали якобы для участия в переговорах в Абу-Даби, они пока что все-таки не принимали никакого активного, по крайней мере, участия в формировании каких-то основ коллективной безопасности в Европе, которые будут обсуждаться в рамках встречи. По сути дела, [это] то, что мы предлагали еще в 2021 году – то есть мы предлагали построить отношения и с НАТО, и с Европой. Но, к сожалению, тогда не захотели прислушиваться к нашим предложениям, к предложениям Российской Федерации сказал Карпович

Двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США стартовали в ОАЭ 10 ноября. По имеющимся данным, на них обсуждаются вопросы украинского урегулирования и формирование новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИС "Вести" отметила: пока никто даже не понимает, что собираются делать в Абу-Даби прибывшие туда европейцы.