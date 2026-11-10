Захарова: никто не понимает, что европейцы собираются делать в Абу-Даби Захарова: появление европейцев в Абу-Даби вызывает недоумение

Москва10 ноя Вести.Никто не понимает, что представители Европы собираются делать в Абу-Даби. Об этом ИС "Вести" заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что формат переговоров в ОАЭ является трехсторонним с участием представителей России, США и Украины.

[Европейцы], как говорится, купили, видимо, билеты, отсидятся в гостинице. Это трехсторонний формат, который не предполагает участия никого, кроме России, украинской стороны и представителей Соединенных Штатов Америки. Зачем они это делают? Наверное, чтобы обеспечить какую-то информационно-политическую поддержку киевскому режиму заявила

Захарова отметила, что было бы интересно узнать, каковы действительно цели визита европейцев в Абу-Даби в период проведения переговоров.

С какой целью они летят туда? Наверное, было бы здорово спросить у них. И, наверное, было бы еще интереснее услышать ответ. Потому что на самом деле никто особо даже не понимает, что они там будут делать. Видимо, это какая-то промоакция добавила Захарова

Переговоры с участием представителей России, США и Украины проходят 10-11 ноября в Абу-Даби. Делегацию из РФ, как и прежде, возглавляет помощник российского президента Владимир Мединский.