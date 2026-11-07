Москва7 ноя Вести.Проведение "коалицией желающих" военных учений "многонациональных сил для Украины" в преддверии трехсторонних переговоров по урегулированию подтверждают, что Европе нет места на переговорах, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в Европе рассчитывают через размещения на территории Украины "многонациональных сил" сохранить ее как плацдарм для противостояния с РФ. Она объявила категорически неприемлемым размещение на Украине каких-либо иностранных контингентов, что будет де-факто означать военную интервенцию и создание угроз безопасности РФ.

Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего. сказала Захарова

Как утверждается, проведение учений "Коалиция 26.2" запланированы на 9-22 ноября.