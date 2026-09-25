Москва25 сен Вести.Попытка Киева создать "Карпатскую восьмерку" обернулась "дипломатическим фиаско". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевскому режиму не удалось инициировать создание устойчивого регионального формата. Ряд евростолиц предпочли на высшем уровне дистанцироваться от этого откровенного фарса сообщила Захарова

Дипломат пояснила, что 18–20 сентября в Ивано-Франковской области Украины состоялись несколько заседаний так называемого инаугурационного саммита "Карпатской восьмерки" созванного на скорую руку. Во встрече участвовали представители Австрии, Венгрии, Польши, Сербии, Словакии, Румынии, Украины и Чехии. Однако, по словам Захаровой, все свелось к уже привычным для всех просьбам о помощи киевскому режиму в вопросах энергетики и логистики в целях военного противостояния России.

Ранее Мария Захарова заявила, что Киев торгует суверенитетом в обмен на финансовую поддержку Запада.