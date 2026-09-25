Захарова заявила, что Киев торгует суверенитетом за европейские подачки Захарова обвинила киевский режим в торговле суверенитетом за "подачки" ЕС

Москва25 сен Вести.Киевский режим "торгует суверенитетом" в обмен на финансовую поддержку западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на встречу главы киевского режима Владимира Зеленского с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, состоявшуюся 22 сентября в Нью-Йорке. Тогда Зеленский говорил о значительном дефиците украинского бюджета.

Захарова также сослалась на агентство Bloomberg, которое характеризовало разговор как напряженный. Дипломат обратила внимание, что представители ЕС заявили о желании увидеть прогресс в борьбе властей Украины с теневой экономикой, а также увеличение налоговых поступлений и сближение украинского законодательства с нормами ЕС. Это было озвучено как условие для предоставления дополнительного финансирования.

Представитель МИД РФ также напомнила о выступлении Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года, когда он призывал предоставлять Украине средства без дополнительных условий и требований по проведению реформ.

С тех пор ничего не изменилось, и коррумпированная верхушка в Киеве продолжает торговать суверенитетом за финансовые подачки Запада на средства простых налогоплательщиков. Однако усилению "запаса прочности" киевского режима это не поможет заключила дипломат

Euractiv ранее также писал, что европейские чиновники недовольны медленными изменениями в украинском законодательстве. При этом Брюссель продолжает перечислять крупные суммы в бюджет Украины.