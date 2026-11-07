Захарова: европейцам нечего делать на переговорах по Украине в Абу-Даби

Европейцы не принесут пользы на переговорах по Украине, заявила Захарова Захарова: европейцам нечего делать на переговорах по Украине в Абу-Даби

Москва7 ноя Вести.Учения стран "коалиции желающих" накануне встречи РФ, США и Украины в Абу-Даби подтверждают, что представителям Европы на переговорах делать нечего, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова

Так она прокомментировала планы по проведению военных учений "Коалиция 26.2", которые должны пройти с 9 по 22 ноября. Цель этих мероприятий – подготовить военных "коалиции желающих" к возможной операции на Украине после окончания там боевых действий.

Символично также и то, что данные учения стартуют накануне возобновления в Абу-Даби консультаций по урегулированию конфликта в формате Россия-США-Украина. Это в очередной раз подтверждает, что европейцам за столом переговоров делать нечего приводит слова Захаровой пресс-служба МИД РФ

Для России ввод войск любых иностранных государств, включая "коалицию желающих", категорически неприемлем. Он будет рассматриваться как военная интервенция и дополнительная угроза безопасности РФ, подчеркнула дипломат.

Ранее Захарова отмечала, что России безразлично, кто именно будет представлять Евросоюз на переговорах по урегулированию украинского конфликта, поскольку ключевым фактором остается содержательная суть позиции ЕС.