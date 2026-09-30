Москва30 сен Вести.Попытки киевского режима поддерживать вопрос Крыма через "крымскую платформу" демонстрирует отсутствие стремления к миру и фокусировка на конфронтации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Киевский режим организовал очередные показательные выступления, шестой так называемый саммит некой крымской, как они говорят, платформы​​​... Попытки Киева и его западных спонсоров искусственно поддерживать на плаву вопрос Крыма говорят не только о нежелании признать сложившиеся реалии,... но и демонстрируют отсутствие стремления к миру и четкую нацеленность, сфокусированность на конфронтации заявила Захарова на брифинге

Год назад на полях Генеральной ассамблеи ООН Украина также проводила заседание "крымской платформы". Москва заявила, что данный формат не имеет ничего общего с усилиями по поиску устойчивого и долгосрочного мира на Украине.

Инициатива Киева и его западных союзников направлена исключительно на тиражирование клеветнических измышлений о положении в Крыму и подпитку антироссийских настроений.

По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Спиридона Килинкарова, пока существует режим Владимира Зеленского, любые усилия по урегулированию конфликта дипломатическим путем не увенчаются успехом.