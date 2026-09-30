Москва30 сенВести.Попытки киевского режима поддерживать вопрос Крыма через "крымскую платформу" демонстрирует отсутствие стремления к миру и фокусировка на конфронтации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Киевский режим организовал очередные показательные выступления, шестой так называемый саммит некой крымской, как они говорят, платформы... Попытки Киева и его западных спонсоров искусственно поддерживать на плаву вопрос Крыма говорят не только о нежелании признать сложившиеся реалии,... но и демонстрируют отсутствие стремления к миру и четкую нацеленность, сфокусированность на конфронтациизаявила Захарова на брифинге
Год назад на полях Генеральной ассамблеи ООН Украина также проводила заседание "крымской платформы". Москва заявила, что данный формат не имеет ничего общего с усилиями по поиску устойчивого и долгосрочного мира на Украине.
Инициатива Киева и его западных союзников направлена исключительно на тиражирование клеветнических измышлений о положении в Крыму и подпитку антироссийских настроений.
По мнению экс-депутата Верховной рады Украины Спиридона Килинкарова, пока существует режим Владимира Зеленского, любые усилия по урегулированию конфликта дипломатическим путем не увенчаются успехом.