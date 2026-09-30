Захарова: Зеленский не стремится к миру, он нацелен продолжать террор

Захарова: Зеленский нацелен продолжать террор Захарова: Зеленский не стремится к миру, он нацелен продолжать террор

Москва30 сен Вести.Очередные заявления Владимира Зеленского о готовности к прекращению огня не имеют ничего общего со стремлением к миру, он нацелен продолжить террор. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН она обратила внимание на слова Зеленского, который заявлял о якобы готовности Украины к прекращению огня без предварительных условий.

В реальности его заявления не имеют ничего общего с истинным стремлением к справедливому и устойчивому миру заявила Мария Захарова

По ее словам, ему нужна лишь передышка для восполнения потерь ВСУ, чтобы не только возобновить боевые действия, но и пойти на эскалацию конфликта, как он и ранее поступал.

Захарова добавила, что об отсутствии у киевского режима миролюбивых настроений свидетельствует его непрекращающийся террор против мирного населения и гражданской инфраструктуры России, сообщает ТАСС.