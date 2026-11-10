Лавров шуткой ответил на вопрос об отсутствии представителей ЕС на переговорах

Лавров сыронизировал в ответ на вопрос об отсутствии европейцев на переговорах Лавров шуткой ответил на вопрос об отсутствии представителей ЕС на переговорах

Москва10 ноя Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на вопрос зарубежного журналиста о том, почему Москва не привлекает к переговорному процессу в Абу-Даби европейских представителей, прибывших в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В ходе пресс-конференции по итогам заседания уставных органов ОДКБ корреспондент поинтересовался, по какой причине российская сторона отказывается допустить за стол переговоров представителей европейских государств, которые в большом количестве съехались в ОАЭ на фоне контактов России, США и Украины.

В ответ на это Лавров уточнил у журналиста, не предлагает ли тот сбивать воздушные суда с дипломатами из стран Евросоюза (ЕС), прилетающими к месту проведения консультаций.

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Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, никто не понимает, что представители Европы собираются делать в Абу-Даби.

Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. До переговоров с РФ и США украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.