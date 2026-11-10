Москва10 нояВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров с юмором отреагировал на вопрос зарубежного журналиста о том, почему Москва не привлекает к переговорному процессу в Абу-Даби европейских представителей, прибывших в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
В ходе пресс-конференции по итогам заседания уставных органов ОДКБ корреспондент поинтересовался, по какой причине российская сторона отказывается допустить за стол переговоров представителей европейских государств, которые в большом количестве съехались в ОАЭ на фоне контактов России, США и Украины.
В ответ на это Лавров уточнил у журналиста, не предлагает ли тот сбивать воздушные суда с дипломатами из стран Евросоюза (ЕС), прилетающими к месту проведения консультаций.
Вы предлагаете сбивать самолеты?пошутил глава российского внешнеполитического ведомства
Как ранее отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, никто не понимает, что представители Европы собираются делать в Абу-Даби.
Трехсторонние переговоры РФ, США и Украины проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. До переговоров с РФ и США украинская делегация встретилась с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии, а также с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.