Москва10 ноя Вести.Представители европейских стран, находящиеся в Абу-Даби в дни проходящих там трехсторонних переговоров России, Украины и США, не демонстрируют хорошего настроения. Об этом сообщил автор ИС "Вести" Евгений Попов.

Журналист рассказал о своей короткой встрече на улице с представителями европейских стран, которые находятся сейчас в Абу-Даби. Это советник премьер-министра Великобритании Джонатан Пауэлл, глава кабинета председателя Еврокомиссии Бьорн Зайберт и посол Германии в ОАЭ Тобиас Тункель.

Субъективная абсолютно оценка, но ни у англичанина, ни у Зайберта не было улыбок на лице, настроение было предельно деловое и, в общем-то, немножко, если можно так сказать, хмуроваты они были – хмурые. И это объяснимо, потому что за стол переговоров они не попали. Европейцы ни из одной страны – ни Зайберт, ни Пауэлл, ни итальянцы, которых мы тоже здесь видели. Они все вместе собрались и куда-то потом уехали, и побеседовать им пришлось, в общем-то, в привычном кругу – с американцами и с украинцами, хотя с украинцами они и так общаются в ежедневном режиме отметил Попов

Также Евгений Попов сообщил: источник в переговорной группе в Абу-Даби не подтвердил сообщений СМИ о том, что Россия и Украина договорились о новом обмене пленными.

10 ноября в Абу-Даби прошел первый день переговоров по украинскому урегулированию. Встреча делегаций России, США и Украины продолжалась порядка 4,5 часа. Трехсторонние консультации в столице ОАЭ возобновятся в среду, 11 ноября.